أسباب رائحة عادم السيارة.. تحميك من كارثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجب الاهتمام بالرائحة الصادرة عن السيارة، حيث إن رائحة العادم قد تدل على وجود بعض الأعطال التي تحتاج إلى صيانة بالسيارة.

تدل رائحة السيارة على وجود بعض المشكلات والأعطال بها، ويوجد العديد من الروائح في السيارة التي تدل على أعطال في أماكن محددة بها، وفيما يلي روائح العادم بالسيارة وأسبابها.

أنواع رائحة العادم بالسيارة:





رائحة البنزين:

انتشار رائحة بنزين بالسيارة يدل على وجود مشكلات في خزان الوقود أو تلف في الوصلات الداخلية للمحرك أو تسرب البنزين في خزان الوقود، كما أنه قد يدل على عدم إغلاق غطاء خزان الوقود بشكل محكم.

رائحة الغاز:

عند وجود تسريب في مستوى نظام تصريف الوقود فقد ينتج عنه رائحة تشبه الغاز والتي تتطلب إصلاح هذه المشكلة على الفور حتى لا تؤدي إلى حريق بالسيارة.

رائحة البيض:

عند انتشار رائحة تشبه رائحة البيض فيكون هذا دليلا على وجود خلل في المحول، والذي ينتج عنه عدم قدرته على تحويل كبريتيد الهيدروجين إلى ثاني أكسيد الكبريت أثناء احتراق الوقود.

رائحة زيت ساخن:

عند وجود مشكلة في نظام عادم السيارة فإن هذا يؤدي إلى خروج الزيت من فتحة العادم، مما يؤدي إلى انتشار رائحة قوية للزيت، كما أنه من الممكن أن يؤدي إلى تساقط بقع من الزيت أسفل السيارة.

أسباب رائحة عادم السيارة:





رائحة العادم عند بدء تشغيل المحرك:

عند البدء في تشغيل المحرك خاصة في فصل الشتاء، غالبًا ما تكون رائحة البنزين ملحوظة، وأحيانًا تكون قوية جدًا وبالرغم من ذلك فإذا اختفت الرائحة بعد ارتفاع درجة حرارة المحرك فلا داعي للقلق، حيث يكون هذا ناتجا عن بدء تشغيل محرك وهو بارد فإن بعض الوقود لا يقوم بالاحتراق، ويتم التخلص منه من ماسورة العادم، مما يتسبب في رائحة البنزين.

رائحة العادم في زيت المحرك:

يمكن أن يحدث ظهور رائحة البنزين في المحرك نتيجة بعض الأسباب ومنها:

احتراق غير كامل للوقود.

برودة المحرك قبل التشغيل.

خلل في الإسطوانات.

التشغيل المتكرر للمحرك.

خلل في صمامات الملف اللولبي أو الفتحات.

رائحة العادم في مضخة الوقود:

يمكن أن تتسبب مضخة الوقود أيضًا في ظهور رائحة بنزين قوية في السيارة، ولهذا يجب عليك فحص الجزء السفلي من السيارة فقد يكون هناك تسرب في الخزان أو في مضخة الوقود، مما يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة للبنزين مما يسبب عدم الراحة ولهذا من المهم معرفة سبب هذه الرائحة وخاصة إن كانت صادرة عن مضخة الوقود، والعمل على الصيانة الفورية لها حتى لا تتفاقم المشكلة مما يضر بالسيارة.

رائحة البنزين في المقصورة:

عندما تظهر رائحة العادم في مقصورة السيارة فهذا يعني أن الوقود قد بدأ في التسرب في مكان ما بالسيارة وتعتبر هذه من المشكلات الخطيرة حيث أن من الممكن أن يؤدي هذا التسرب إلى نشوب حريق، ولهذا يجب التأكد من سلامة جميع أجزاء السيارة من محرك ومضخة وقود والخزان وإجراء فحوصات دورية لها لمنع حدوث المشكلات.