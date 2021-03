مرسيدس سي كلاس 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس النقاب عن سي كلاس 2022 الجديدة كلياً بتحديثات خارجية هادئة مستوحاة من إس كلاس مع بعض اللمسات لتمييز السيارة، مع تركز أهم التغييرات في الداخلية والمحركات.

وقد ازداد طول قاعدة العجلات بحوالي 1 إنش وطول السيارة بـ 2.5 إنش وعرضها بـ 0.4 إنش لتوفير مساحة أكثر رحابة لتحريك الأقدام والرؤوس في الداخلية.

وقد أكدت مرسيدس في السابق على وقف محركات الـ 8 و6 سلندر في سي كلاس الجديدة لصالح محركات 4 سلندر هايبرد حصرية بقوة 259 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، مع تحسن القوة بـ 20 حصان والعزم بـ 200 نيوتن متر لفترات محدودة عند تفعيل المولد الكهربائي لفئة CS300.

هذه الفئة تتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 5.9 ثانية بسرعة قصوى 208 كلم\س، وسنرى معدلات أداء أقوى من ذلك في فئات AMG القادمة بمحركات 4 سلندر.

الداخلية

مرسيدس قررت وقف النواقل اليدوية بشكل نهائي لندرة مبيعاتها ليتوفر الموديل بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات حصري، مع تحديثات جمالية وتقنية جذرية للداخلية تشمل لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة 11.9 إنش مركزية لنظام المعلومات الترفيهية.

وتشمل مزايا السيارة تقنية المساعد الصوتي لمرسيدس وعرض المعلومات على الزجاج الأمامي بالواقع المعزز والتحديثات البرمجية عبر الهواء وأحدث أنظمة السلامة والتفادي المبكر للاصطدامات للعلامة.

