لوسيد تستعد لطرح أسهمها رسمياً في البورصة بقيمة 90 مليار ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لوسيد موتورز المدعومة من الصندوق السيادي السعودي عن اندماجها مع شركة Churchill Capital في صفقة مخصصة لطرح أسهم لوسيد في اكتتاب عام بالبورصة بقيمة 24 مليار دولار (90 مليار ريال).

وتتوقع لوسيد تجميع استثمارات بقيمة 4.4 مليار دولار (16.5 مليار ريال) من الاكتتاب العام، وهي أموال ستستخدمها الشركة لتوسيع مصنعها في ولاية أريزونا وتطوير موديلات جديدة.

ويُذكر أن لوسيد حصلت على استثمارات بقيمة مليار دولار (3.75 مليار ريال) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2018 وقد أشارت تقارير إلى دراسة لوسيد لمشروع بناء مصنع جديد لها في المملكة.

وقد أكملت لوسيد مؤخراً المرحلة الأولى من بناء مصنعها الأمريكي في ولاية أريزونا لإنتاج 30,000 سيارة سنوياً، مع اكتمال المراحل الثلاثة الأخرى من البناء بحلول 2028 لرفع الإنتاج السنوي إلى 400,000 سيارة.