هيونداي أيونيك 5 2022 الجديدة كلياً تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي الستار عن أيونيك 5 الكهربائية الجديدة كلياً، وهي أول سيارة تحت علامة “أيونيك” الفرعية الجديدة للسيارات الكهربائية، وتعتمد السيارة على منصة E-GMP الأحدث لمجموعة هيونداي، والتي ستدعم عدد كبير من الموديلات الكهربائية القادمة لعلامات هيونداي وكيا وجينيسيس وأيونيك.

وتدعم السيارة شواحن 350 كيلوواط\س السريعة لشحن 70% من البطارية خلال 18 دقائق فقط، وستتوفر بعدة بطاريات تشمل 58 و72.6 كيلوواط\س، مع محرك كهربائي واحد أو محركين.

الفئة الأقوى في المجال ببطارية 72.6 كيلوواط\س ومحركين كهربائيين تسجل 302 حصان وعزم دوران 605 نيوتن متر، وتتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 5.2 ثانية.. ويصل مدى السيارة إلى 480 كيلومتر للشحنة الواحدة بحد أقصى.

الفئة الأساسية بمحرك واحد وبطارية 58 كيلوواط\س تسجل 167 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 8.5 ثانية.

الأبعاد والداخلية

أبعاد السيارة تجعلها أطول وأعرض من توسان، كما أن قاعدة العجلات الممتدة لـ 118 بوصة أطول من باليسيد، وتتميز المقصورة بتصميم فريد مع استخدام مواد بيئية مستدامة للمقاعد وزخرفات الأبواب ومساند الأذرع وغيرها.

وتأتي السيارة بشاشة 12 إنش للوحة العدادات وشاشة أخرى لمسية 12 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، مع تقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي بالواقع المعزز وأحدث انظمة السلامة من هيونداي مثل التفادي المبكر للاصطدام وتنبيه السائق عند غفوته والمحدد الذكي للسرعة.

وستطلق أيونيك 5 الجديدة كلياً في أوروبا في منتصف العام وفي عدة أسواق عالمية أخرى في الخريف القادم.

