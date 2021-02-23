بوجاتي في مواجهة كوينجسيج.. تحدي العمالقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصف شركتا بوجاتي الفرنسية و كوينيجسيج السويدية، بأنهما يصنعان أقوى السيارات الخارقة في العالم.

ووضع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، الشركتين في مقارنة تجمع بين أقوى 5 موديلات من بوجاتي و كوينيجسيج، لمعرفة الأقوى.

وبدأ الموقع بطراز بوجاتي Veyron Grand Sport Vitesse Legend Black Bess، و قال إن كوينيجسيج تمتلك طراز يعتبر المنافس الأقرب له، هو طراز "أجيرا RS"، الذي يتمتع بسرعة قصوى تتخطى طراز بوجاتي.











من بعده، ضمت القائمة، نسخة أخرى من سيارات بوجاتي فيرون، طراز Veyron 16.4 Super Sport، في مواجهة كوينيجسيج One:1، الذي تفوق أيضا في السرعة.









وانتقل الموقع بعد ذلك لطراز حديث من بوجاتي، Chiron Pur Sport، الذي طرحته الماركة الفرنسية بسرعة قصوى تصل لـ 262.84 ميل في الساعة.

وأقرب منافس له كوينيجسيج CCR، غير أن الغلبة جاءت من نصيب طراز بوجاتي.









من بعده جاء ضمن القائمة طراز بوجاتي Veyron Grand Sport Sang Bleu، وجاء أقرب منافس له من كوينيجسيج طراز "جيميرا"، ويعمل بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 249 ميلا في الساعة.









في ختام المواجهة، ضمت القائمة من بوجاتي طراز Bolide الرياضي الخارق، العامل بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 310 أميال في الساعة، متراجعا أمام أقرب منافس له من ماركة كوينيجسيج هو طراز Jesko Absolut.



