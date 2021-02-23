بالصور.. أقوى7 سيارات كلاسيكية طرحت بمحركات "تربو تشارج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصف محركات "تربو تشارج"، بأنها الأقوى بالعالم، لأنها تمنح السيارات قوة في الأداء بين المنافسين.

ويضم عالم السيارات مجموعة متميزة من الموديلات الكلاسيكية، التي طرحت بمحركات تربو تشارج، وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات الأبرز من بينها.

وضمت القائمة، طراز بي إم دبليو 2002 تربو، موديل عام 1973.







من بعده، ضمت القائمة من ماركة أودي الألمانية، طراز "كواترو" الكلاسيكي الذي طرح عام 1980، بمحرك تربو تشارج ينتج قوة 306 أحصنة، ونظام دفع خلفي.





كما ضمت القائمة من ماركة نيسان، طراز Skyline GT-R Third Generation الرياضي الكلاسيكي، موديل عام 1988، الذي طرح بمحرك تربو تشارج ينتج قوة 280 حصانا، ويعمل بنظام دفع خلفي.





ومن ماركة فيراري، ضمت القائمة، طراز فيراري Ferrari F40 موديل عام 1987.





وجاء ضمن القائمة طراز بورش 930 Turbo، موديل عام 1975، الذي طرح بمحرك تربو تشارج قوي، ينتج قوة 300 حصان.





وضمن القائمة، طراز شيفروليه Corvair الكلاسيكي، موديل عام 1960، وكان من أبرز السيارات التي طرحت بمحركات تربو تشارج .





واختتم الموقع القائمة، بطراز Saab 900 Turbo الكلاسيكي، موديل عام 1979.