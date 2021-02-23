لينكولن "نوتيلوس" الجديدة.. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة لينكولن الأمريكية المصنعة للسيارات الفخمة، نسخة جديدة لعام 2021 من طرازها الفاخر "نوتيلوس" ضمن فئات SUV العملاقة.

وعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز بنسخه الأحدث للعام الجاري، شمل الكشف عن قوة المحرك، والفئات المتوفرة وأبرز الكماليات.

الجديد بنسخة 2021



وقال الموقع، أبرز ما أجرته لينكولن من تحديثات على نسخة 2021 الجديدة من طراز نوتيلوس،هو تعزيز قدرات الطراز التقنية، بإضافة شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بحجم أكبر يصل لـ 13.2 بوصة.





الأسعار

ويطرح من طراز نوتيلوس لعام 2021، ثلاث فئات بتكلفة مختلفة للبيع بالأسواق، الافتتاحية بتكلفة 42,935 ألف دولار، ثم فئة Reserve بتكلفة 50,405 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Black Label بتكلفة 66,085 ألف دولار.

المحرك

تتوفر الفئة الافتتاحية بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر 4 أسطوانات، ينتج قوة 250 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.





التقنيات

عززت لينكولن من قدرات نوتيلوس بمنحه شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس أكبر، من 12.3 بوصة لـ 13.2 بوصة.

كما يعمل بنظام معلوماتي باسم Sync 4 من تطوير ماركة فورد، بالإضافة لأنظمة التشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويدعم النظام التقني للطراز خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، وخاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، بالإضافة لنظام صوتي مكون من 11 سماعة مكبرة.







