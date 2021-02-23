6 خطوات بسيطة لاستخدام آمن لرافعة السيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الكثير من المهام المتعلقة بالسيارات، من بينها، تغيير الإطارات، يتطلب "رفع" السيارة عن الأرض، ويعني ذلك استخدام "رافعة" عادية إلا في حالة امتلاك رافعة هيدروليكية.

واستخدام رافعات السيارات يعد من الأمور البسيطة بشكل عام ،لكن ينبغي التزام الحذر،خصوصًا في حال تطلب الأمر "نزول" السائق أسفل السيارة.



وفي 6 خطوات مبسطة، قدم موقع "كار أند درايفر" الطريقة الأنسب لاستخدام رافعة السيارة باحترافية مع الحفاظ على إجراءات السلامة .

الأولى، مكان آمن يمكن ركن السيارة فيه لاستخدام الرافعة دون قلق من سير السيارات بالطريق ،بالإضافة للتأكد من صلابة الأرضية لدعم ثبات الرافعة.





الثانية، تأمين السيارة بالتأكد من غلق المحركة قبل استخدام الرافعة، بالإضافة للتأكد من شد فرامل اليد.

الخطوة الثالثة، تحديد المكان المخصص للرافعة أسفل السيارة، وفي هذه الخطوة كشف موقع "كار أند درايفر"، أن لكل سيارة مكان مخصص أسفلها لتثبيت الرافعة.



وفيما يخص مكان الرافعة بالسيارة، فإن غالبية ماركات السيارات تخزن الرافعة التي تطرحها مع سياراتها بالحقيبة الخلفية، وخاصة السيارات ضمن فئة Suv.

وبالنسبة للمكان الصحيح لتثبيت الرافعة اسفل السيارة، فإن لكل سيارة 4 مناطق تتمركز بها الرافعة بالقرب من كل إطار من إطارات السيارة الأربع.





الخطوة الرابعة، توصيل مقبض الرفع بالرافعة بشكل صحيح، وتختلف طريقة توثيق مقابض الرفع باختلاف نوع وطراز الرافعة نفسها، وللتأكد من ذلك ينصح بالرجوع لكتيب السيارة.





الخطوة الخامسة، بدء رفع السيارة للأعلى، بالبدء في إدارة مقبض الرفع بإتجاه عكس عقارب الساعة بهدوء حتى ترتفع الإطارات عن الأرض بمساحة مناسبة لإجراء الصيانة.





الخطوة الأخيرة، إنزال السيارة عن طريق لف مقبض الرفع مع اتجاه عقارب الساعة بهدوء وبطء حتى تلمس الإطارات الأرض.



