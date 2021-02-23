قائمة سيارات هيونداي الجديدة بمصر.. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط شركة هيونداي للسيارات لطرح مجموعة مميزة من الموديلات في السوق المصرية خلال عام 2021 الجاري.

وفي تقرير بالصور، كشف موقع eg.hatla2ee أبرز تلك الموديلات، وفي المقدمة جاء طراز هيونداي "فيرنا"، الذي سيتوفر منه للبيع 5 فئات، الأقل مانيوال / GL 2019 تتوفر بتكلفة 192,500 ألف جنيه، وأعلى فئة أوتوماتيك / GLS TINTED GLASS 2019 بتكلفة 224,900 ألف جنيه.





وأضاف الموقع: ضمت القائمة طراز هيونداي "أكسنت RB"، الذي تتوفر منه للبيع 5 فئات، الأقل TINTED GLASS 2021 بسعر 213,900 ألف جنيه، وأعلى فئة HIGHLINE TINTED GLASS 2021 بتكلفة 249,900 ألف جنيه.





من بعده جاء ضمن القائمة طراز هيونداي " I10"، الذي يفر بفئة أوتوماتيك / GL NEW 2020 بسعر 229,900 ألف جنيه، وأعلى فئة GLS NEW 2020 بتكلفة 249,900 ألف جنيه.





ثم طراز هيونداي" إلنترا إتش دي"، الذي تتوفر منه للبيع 11 فئة، الأقل GL / TINTED GLASS 2020 بسعر 232,900 ألف جنيه، وأعلى فئة أوتوماتيك HIGHLINE / TINTED GLASS 2021 بتكلفة 268,900 ألف جنيه.





من بعده جاء ضمن القائمة طراز هيونداي " أكسنت HCI"، الذي تتوفر منه للبيع 5 فئات، الأقل أوتوماتيك / GL 2020 تتوفر بتكلفة 252,000 ألف جنيه، وأعلى فئة هي فئة أوتوماتيك / TOPLINE 2020 بتكلفة 327,000 ألف جنيه.





ومن الموديلات الفخمة ضمن القائمة، جاء طراز هيونداي " توسان الجيل الجديد"، الذي تتوفر منه للبيع 5 فئات الأقل SMART 2021 تتوفر بتكلفة 435,000 ألف جنيه، وأعلى فئة PREMIUM 2021 بتكلفة 590,000 ألف جنيه.



