عروض الشراء النقدي والتقسيط على سيارة نيسان مكسيما

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، ولايفوتك العرض البطل على شراء أو تقسيط سيارات نيسان 2020 لفترة محدودة.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

نيسان مكسيما موديل 2020

مميزات العرض:

– عرض السعر النقدي يبدأ من 100,990 ريال – عرض عملاء التقسيط: سنة تأمين مجاني

سنتين تقسيط بدون مرابحة

3000 ريال باقة عناية السيارة مجانا

4 سنوات صيانة مجانية

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

الشروط والأحكام: