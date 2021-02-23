كيا تكشف عن شاحنة نقل عسكرية في الإمارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن شاحنة نقل عسكرية اختبارية في معرض الدفاع الدولي 2021 في الإمارات العربية المتحدة، وقد صممتها العلامة بالتعاون مع وزارة الدفاع الكورية.

وستتوفر الشاحنة العسكرية الجديدة بقاعدة عجلات عادية وطويلة، بدروع وبدون دروع، ويمكنها القيام بمهام متنوعة حسب الفئة، مثل الاستطلاع العسكري وتنصيب الأسلحة ومراقبة الأهداف والدعم الحربي العام.

فئة الشاسيه الطويل مؤهلة بشكل أفضل للقوات المسلحة، مع قدرتها على حمل 10 جنود مسلحين بالكامل، كما يمكن تعديلها لتكون مركز تواصل إلكتروني أو ورشة متحركة.

وتعتمد الشاحنة على محرك ديزل بقوة 225 حصان، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع رباعي ونظام تعليق مستقل.