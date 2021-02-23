اخبار السيارات

تعرف على مخالفة السير ببطء على نحو يعرقل حركة المرور

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي قائدي السيارات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية بطرق المملكة.

وأوضح المرور أن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور في المملكة العربية ، مشيرًا إلى أن التقيد بالسرعة المحددة (80 كم/ساعة) يعزز السلامة لقائد السيارة ولمستخدمي الطرق، ويساهم في إنسيابية الحركة المرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن غرامة التباطؤ أثناء السير بشكل يعرقل الحركة المرورية على طرق المملكة تتراوح من 300 إلى 500 ريال سعودي، وفقًا لجدول المخالفات المرورية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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