جوردن موراي T.50 المخصصة للمضمار تدشن بسعر 16 مليون ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سيارة Niki Lauda T.50s هي نسخة مخصصة للحلبات من جوردن موري T.50 والتي تحمل اسم بطل الفورمولا 1 لثلاثة مرات وهي سيارة نادرة للغاية حيث سيتم بناء 25 نسخة منها فقط.

تستمد السيارة قوتها من محرك V12 سعة 3.9 لتر يولد قوة 725 حصان، وهي قوة كبيرة عند معرفة أن وزنها يبلغ 852 كجم فقط، في حين يتم تغذية المُحرك بواسطة صندوق الحث RAM المثبت على السقف، وتأتي بنظام العادم المُباشر المستقيم، ورؤوس أسطوانات وأعمدة كامان معدلة بالكامل.

جميع الألواح الخارجية فريدة من نوعها مقارنة بالإصدار القياسي، وهي مصنوعة من ألياف الكربون فائقة الخفة، كما تستخدم أيضاً زجاج أخف وزناً، مع العديد من الترقيات الأخرى لتُقدم أفضل أداء ممكن على الحلبة، حيث تم خفض ارتفاعها عن الأرض إلى 87 مم في الأمام و116 مم في الخلف.

في الداخل، تتمتع المقصورة بموقع القيادة المركزي، حيث يجلس السائق على مقعد رياضي من ألياف الكربون لتُصبح أكثر مُتعة أثناء القيادة على الحلبة مقارنة بـ T.50 ذات المقعدين، كما يُوجد نظام إطفاء حريق بالإضافة إلى لوحة مفاتيح رأسية على الجانب الأيمن.

وفي الختام، إذا كنت تسأل عن السعر، فهو يبدأ من حوالي 4.3 مليون دولار (16 مليون ريال) وتأتي السيارة مجهزة بحزمة Trackspeed والتي تتضمن كلاً من الدعم الهندسي وجميع المعدات اللازمة لتنطلق في الحلبات.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin