المرور يوضح موقف مالك السيارة من مخالفات سائقه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن موقف مالك المركبة من المخالفات المسجلة عليها في حالة ارتكابها من قِبَل سائقه.

وتساءل المتابع، قائـلًا: “تم تسجيل مخالفة على سائقي تظليل خلفي لسيارة عائلية وتم تسجيلها على رقم إقامة السائق؛ فكيف أقدم طلب اعتراض؛ حيث إن (أبشر) لا يقبل إلا المخالفات التي باسمي أو باسم سياراتي فقط ولا يسمح بتقديمه لمكفولي”.

وأجابت إدارة المرور موضحة أن المخالفات المشار إليها يقوم مالك السيارة بمراجعة الهيئة المرورية بشأنها، في إدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.