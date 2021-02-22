موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أيقونة إنفينيتي ومواصفات رينو Captur

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة شيفروليه عن تقديم الموديل الجديد من سيارتها الكهربائية Bolt EV، فضلا عن تقديم شقيق جديد للسيارة يحمل الاسم Bolt EUV.

أطلقت شركة إنفينيتي أيقونتها QX55 الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات SUV الفارهة، بسعر يبدأ من 46 ألف و500 دولار أمريكي.

كشفت شركة رينو النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها Captur، التي تنتمي لفئة موديلات SUV الصغيرة.

تستعد شركة ستروين الفرنسية لإطلاق سيارتها C3 Aircross الجديدة في الأسواق خلال يونيو/حزيران المقبل، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.