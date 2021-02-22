تعرف على الخطوات الصحيحة لإزالة بطارية السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم، أحد هذه المشاكل هي تلف البطارية وهو ما يسبب توقف السيارة بالكامل عن العمل، واليوم نقدم لكم طريقة بسيطة لإزالة البطارية التالفة لتغييرها، فقط اتبعوا الخطوات التالية.

1 – يجب غلق تشغيل السيارة قبل البدء في إزالة البطارية، ومن ثم تحديد مكان البطارية، وغالباً ما تتمركز البطاريات أسفل الغطاء الأمامي للسيارة، وللسائقين المبتدئين ينصح بالرجوع لكتيب السيارة لمعرفة مكان تمركز البطاريات بدقة.

2- تحديد موقع القطبين السالب والموجب بالبطارية، ويستدل عليهم بأن القطب الموجب يحمل رمز + والقطب السالب يحمل رمز -، وفي المعتاد يتواجد قطبي البطارية أسفل غطاء حماية لهما، وفي هذه الحالة يجب إزالتها للوصول للكابلات الموصلة بين البطارية والسيارة لفكها.

3- قم باستخدام مفك ربط مناسب لفك الأربطة الحديدة التي توصل بين كابلات البطارية والسيارة.

4- ثم قم بتفكيك الكابلات الموصلة بين البطارية والسيارة باستخدام مفك الربط، مع التأكد قبل تفكيك الكابلات من غلق تشغيل السيارة، كي لا يتعرض السائق لتيار كهربائي.

5- ثم قم برفع البطارية من السيارة مع الحرص على عدم لمس أي سطح معدني لأي من قطبي البطارية السالب والموجب.