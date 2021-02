لكزس IS 500 إف سبورت تنطلق رسمياً بقوة 472 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت لكزس الستار عن IS 500 إف سبورت الجديدة بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بالتنفس الطبيعي، وهو اختيار نادر لمحركات السيارات الجديدة هذه الأيام، خاصة لمجال السيدان.

وقد قررت لكزس رفع غطاء المحرك في السيدان بحوالي 2 إنش لاحتواء المحرك الجديد، والذي يولد 472 حصان و535 نيوتن متر من عزم الدوران، مقارنة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر في فئة IS 350 إف سبورت بقوة 311 حصان.

كما حصلت السيارة على تحديثات ميكانيكية عميقة لأنظمة التعليق والتوجيه لتحسين المرونة والراحة في السرعات المنخفضة والثبات في السرعات المرتفعة، مع أقراص مكابح ألمنيوم 14 إنش في الأمام و12.7 إنش في الخلف مع تحسين تبريد المكابح.

وتشمل مواصفات السيارة الرياضية جنوط 19 إنش أخف وزناً من جنوط IS 350 إف سبورت، مع نظام عادم رباعي وجناح خلفي ولمسات كروم أنيقة.

داخلية متطورة

وتتميز داخلية IS 500 إف سبورت بمقود جلدي يمكن تدفئته وشعارات “إف سبورت بيرفورمانس” في مختلف أنحاء المقصورة وعدة وضعيات قيادة مختلفة حسب مستويات الأداء المطلوبة من السيارة و”نظام السلامة بلس” الذي يستخدم الرادارات والكاميرات للتحذير المبكر من الاصطدامات وتفعيل الكبح الأوتوماتيكي، مع نظام كروز كونترول ديناميكي بالرادار في جميع السرعات.

وستنطلق السيدان الرياضية في أسواق أمريكا الشمالية في الخريف القادم ولا نعلم بعد عن تفاصيل توافرها في أسواق الخليج.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin