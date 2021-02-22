تقرير: ستيلانتيس تلغي مشروع إعادة إحياء رام داكوتا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوقفت رام إنتاج داكوتا بيك اب بعد موديل 2011، وعلى مس السنين، ظهرت شائعات تُشير إلى أنها تُفكر في إعادة إحيائها مرة أخرى، وها هو تقرير جديد يقول أن ستيلانتيس ألغت هذا المشروع تماماً.

كان يُعتقد أن رام داكوتا الجديدة ستستند إلى جيب جلاديتور، وبالتالي ستحصل على محرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وكان من الممكن تقديمها بدفع خلفي أو كُلي، ورُبما يُتاح أيضاً محرك ديزل V6 سعة 3.0 لتر، مع نظام تعليق محسن، وحماية سفلية، وإطارات طُرق وعرة.

لكن بعد اندماج فيات كرايسلر وبيجو سيتروين، تم إلغاء المشروع، ولا يوجد تفسير واضح لذلك حتى الآن، لكن يُتوقع أن السبب الأكثر ترجيحاً هو رضا مجموعة ستيلانتيس بمبيعات جلاديتور وأنها لا ترى حاجة إلى إطلاق بيك اب أخرى متوسطة الحجم لمنافسة تويوتا تاكوما وفورد رينجر وشيفروليه كولورادو.

وبالحديث عن مبيعات جلاديتور، ففي العام الماضي، باعت جيب 77,452 سيارة جلاديتور في أمريكا، بزيادة بلغت 93.63% مقارنة بمبيعات 2019، ولتحصل بذلك على نسبة 13% من سوق سيارات البيك اب متوسطة الحجم، في حين أن تاكوما تبلغ حصتها 41%، ورينجر 18% وكولورادو 17%.