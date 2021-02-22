تعرف على طرق بسيطة لحماية سيارتك من خطر الصدأ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعد الصدأ أحد أكثر الأمور المزعجة التي تواجه قائدي السيارات خاصة في فصل الشتاء، حيث تتسبب الأمطار والرياح المحملة بالأتربة والرطوبة التي تختلط بالهواء في تكون الصدأ على جسم السيارة.

وظهور الصدأ يسبب تآكل جسم السيارة المعدني، لذلك يجب منح السيارة عناية خاصة في فصل الشتاء، ونقدم لكم اليوم نصائح هامة ستساعدك على حماية السيارة من تكون الصدأ.

غسل السيارة:

تعد المداومة على غسل السيارة في الشتاء من أهم الأمور التي تحافظ عليها من الصدأ، حيث أن إهمال غسل السيارة يسمح بتراكم الأتربة والوحل والأملاح عليها، وهي العوامل الأساسية التي تتسبب في تآكل الطلاء ومعادن السيارة.

تشميع السيارة:

يعتبر تشميع جسم السيارة من أهم الأمور التي تساعد على حماية جسم السيارة من الرطوبة والأملاح والغبار المتراكم والوحل، حيث أن الشمع يمنح السيارة طبقة حماية مناسبة، وذلك بعزل جسم السيارة عن جميع العوامل الجوية المتغيرة.

تغليف السيارة:

يعد تغليف السيارة من الوسائل المستحدثة التي تستخدمها الشركات لحماية سيارات عملائها، حيث يتم وضع طبقة من البلاستيك الخاص الذي تشبه وظيفته تشميع السيارة، ولكنه يمنح السيارة حماية مضاعفة، خاصة ضد الخدوش التي تسببها الرمال أو الاحتكاك البسيط بالسيارات الأخرى.

غطاء السيارة:

يمكن أيضاً استخدام غطاء السيارة المضاد للماء والأمطار، حيث أن هذا الغطاء يمتلك قدرة عالية على منع مياه الأمطار من الوصول إلى جسم السيارة ودفعها بعيدًا عنها، ما يحمي جسم السيارة من الماء إضافة إلى حجبه للرياح القوية المحملة بالرطوبة والغبار.

وضع السيارة في المرأب

يمكنك كذلك حماية سيارتك من خلال وضعها بالمرأب، والذي سيوفر لها حماية كاملة سواء من مياه الأمطار أو من الغبار المحمل بالمعادن والأملاح.