اهم النصائح لتأجير سيارة في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار مكاتب وخدمات تأجير السيارات المختلفة في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام السابقة مثل شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو)، أصبحت مهمة استئجار السيارات هناك عند السفر من أي مدينة لأخرى أمل سهل للغاية، ولكن قبل تأجير السيارة إليك بعض النصائح المهمة التي عليك اتباعها، ونقدم لكم اليوم أهمها.

التأجير عند الوصول

من المهم أن تخطط لرحلتك بشكل دقيق، فمثلاً عليك معرفة المسافة التي ستقطعها بالسيارة وأسهل الطرق، وإذا كنت ستسافر لبلد أخرى، فعليك دائماً معرفة خدمات التأجير الموجودة في المطار.

التسرع في اختيار الوكالة

تأكد دائماً من اختيار وكالة دولية موثوقة عند التأجير، فقد توفر الشركات سعر أقل ولكن مع موثوقية أقل وخدمة سيئة، لذلك ننصحك دائماً بالتعامل مع الشركات ذات الموثوقية العالية.

عدم التأكد من التأمين الخاص بسيارات التأجير

وجود خطة التأمين عند تأجير سيارة يوفر راحة أفضل في حالة التصادم أو السرقة، لذا يجب عليك أن تتعرف على شروط التأمين الخاصة بالشركة المؤجرة للسيارة.

عدم فحص السيارة قبل استلامها

ينبغي دائماً التأكد من جودة شركة التأجير قبل التعامل معها وأن تكون شهيرة مثل يلو، أما في حالة صعوبة ذلك فعليك فحص السيارة جيداً وربما تجربتها قبل استئجارها.

عدم الإطلاع على العروض

يقوم العديد من سائقي السيارات ببساطة باستئجار السيارة المطلوبة، دون معرفة ما إذا كانت وكالات التأجير تقدم خصومات أم لا مثل شركة يلو التي تقدم عضويات أميالي، إذا كنت تريد أن تؤجر سيارة متوسطة في وقت ليس عليها عروض، قد تستطيع استبدالها بسيارة ارقي مجانا، أو مقابل مبلغ ضئيل من المال.

ويمكنك الان الحجز بسهولة عبر :

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: ا920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور