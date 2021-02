جينيسيس GV70 الكهربائية تظهر أثناء الاختبارات الثلجية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تهدف جينيسيس لطرح عدد من الموديلات الكهربائية الجديدة في العامين القادمين، منهم نسخة كهربائية فاخرة لـ GV70، والتي ظهرت مؤخرًا أثناء الاختبارات الثلجية في السويد.

بينما تخفي التمويهات معظم ملامح السيارة، من المتوقع استخدامها لنسخة مغلقة من الشبك الأمامي الحالي لجينيسيس، وهو توجه سنراه في جميع السيارات الكهربائية القادمة للعلامة الكورية.

بخلاف ذلك ستقترض الـ SUV الكهربائية ملامح تصميمها من GV70 القياسية، مثل المصابيح الخلفية المنقسمة.. كما نعلم أن السيارة ستستند إلى منصة EGM المتطورة لمجموعة هيونداي، والتي ستدعم عدد كبير من الموديلات الكهربائية القادمة لهيونداي وكيا وجينيسيس بمدى يصل إلى 500 كيلومتر للشحنة الواحدة.

من المتوقع تدشين جينيسيس GV70e الكهربائية الجديدة في نهاية العام الجاري أو بداية 2022 فتابعونا للمزيد من التفاصيل.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin