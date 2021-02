فورد رينجر ستحصل على فئة هجينة بالقابس للجيل القادم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ أيام، أكدت فورد على خطط تحويل جميع مجالها في أوروبا إلى موديلات كهربائية أو هجينة بالقابس بحلول 2024، وهو تأكيد ضمني على تطوير فئة هجينة لرينجر الجيل القادم.

والآن أكدت فورد رسميًا على تطوير رينجر هجينة بالقابس بدون ذكر تفاصيل، وقد تعتمد الفئة الجديدة على محرك بنزين 2.3 لتر تيربو مع محرك كهربائي بقوة 362 حصان وعزم 680 نيوتن متر وفق تقارير أخيرة.

إذا صحت هذه الأرقام فستكون رينجر الهجينة بالقابس أقوى بكثير من رينجر رابتر الحالية بمحرك ديزل 2.0 لتر توين تيربو بقوة 210 حصان وعزم 500 نيوتن متر.

بالنسبة لرينجر رابتر الجيل الجديد فقد أشارت تقارير صحفية إلى اقتراضه لمحرك إيكوبوست V6 سعة 2.7 لتر تيربو من برونكو بقوة 310 حصان وعزم 540 نيوتن متر ضمن تحديثات ميكانيكية هامة أخرى.

