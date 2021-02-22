أول سيارة كهربائية من شيفروليه تحصل على خدمات "Super Cruise"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة شيفروليه عن تقديم الموديل الجديد من سيارتها الكهربائية Bolt EV، فضلا عن تقديم شقيق جديد للسيارة يحمل الاسم Bolt EUV.

ويعتمد كلا الموديلين على نفس نظام الدفع المكون من محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 أحصنة، مع عزم الدوران الأقصى 360 نيوتن متر. ويتولى تغذية النظام بالتيار اللازم بطارية سعة 65 كيلووات ساعة، تصل بالموديل Bolt EV إلى مدى سير 416 كلم و402 كلم في الموديل Bolt EUV.

ويتميز الموديل Bolt EUV من خلال المقدمة الأضخم، وتصميم الكشافات، وقضبان السقف. ويختلف كلا الموديلين من خلال تصميم المصابيح الخلفية. وتسع موديلات شيفروليه المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV ما يصل إلى 1614 لترا من الأمتعة.

ويعتمد كلا الموديلين على نفس القمرة المكونة من شاشة قياس 8 بوصة، مع شاشة لمسية قياس 2ر10 بوصة لنظام الملاحة والملتيميديا، كما تتمتع المقصورة الداخلية بأنظمة دمج الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وتعد Bolt EUV هي السيارة الأولى من الشركة، التي تحصل على خدمات نظام Super Cruise مع باقة من الأنظمة المساعدة لضمان قيادة آلية للسيارة.

ويتم طرح كلا الموديلين خلال فصل الصيف القادم بسعر يبدأ من 32 ألف دولار تقريبا.