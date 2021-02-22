انطلاق أول رحلة جوية في الإمارات بطاقم عمل تلقى لقاح كورونا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت اليوم أولى رحلات طيران الإمارات من إمارة دبي متجهة إلى لوس أنجلوس، بفريق كامل من الموظفين قد تلقوا لقاحات فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وفي التفاصيل، بدأت اليوم أولى رحلات طيران الإمارات بطاقم موظفين جميعهم أخذوا اللقاح بدءًا من المهندسين والطيارين وأفراد طاقم الخدمات الجوية مرورًا بفريق تنظيف وتجهيز الطائرة وفريق التحميل وانتهاءً بالمناولة الأرضية وفريق الإمارات للشحن الجوي، ومر المسافرون سواء عبر كاونترات إجراءات السفر والأمن وصالة رجال الأعمال وصالة الدرجة الأولى وبوابة المغادرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات واحدة من أوائل دول العالم التي اختبرت رحلة جوية بطاقم عمل كامل تم تطعيمه بلقاحات فيروس كورونا “كوفيد- 19”.