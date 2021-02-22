هل قطع إشارة المرور بسبب حالة طارئة يُعد مخالفة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع تساؤل لأحد المواطنين بشأن قطع إشارة المرور بسبب الذهاب للمستشفى لحالة طارئة.

وتساءل المواطن، قائلًا: “هل قطع الإشارة بسبب الذهاب للمستشفى للحالة الطارئة يعد مخالفة؟”، وأجابت إدارة المرور موضحة أنه يمكنه الاعتراض على هذه المخالفة عبر الحساب الخاص بالمواطن في بوابة أبشر مع تقديم ما يثبت ذلك”، ليرد المواطن قائلا: “اعترضت وتم رفضه بسبب أني لم أرفق التقرير كيف اعترض مرة أخرى”، وأجاب المرور قائلًا: “”للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها”.