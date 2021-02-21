سعر رولزرويس جوست 2021 في السعودية Rolls-Royce Ghost

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت -وصلت رولزرويس جوست 2021 الجديدة كلياً إلى أسواق المملكة عبر الوكيل شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، حيث أعادت الشركة تصميمها لتحصل على مظهر بسيط يرتقي إلى الكمال، وفي السطور التالية سنتعرف عليها وعلى سعرها بالسعودية.

التصميم الخارجي

تتمتع السيارة بمظهر خارجي فخم مع مصابيح ليد أمامية، وشبك أمامي مع 20 مصباح ليد أسفل الجزء العلوي منه تضيء ضوءً خافتاً أنيقاً، مع رفارف بخط مستقيم، ونافذتين متساويتي الحجم، وخط سقف مقوس، كما أصبحت السيارة أطول وأعرض لتوفير مساحة داخلية أكبر، وصمم الجسم الخارجي كقطعة واحدة متصلة تنساب بسلاسة تامة من دعامة الزجاج الأمامي وفوق السقف امتداداً إلى الجزء الخلفي.

التصميم الداخلي والتقنيات

يستمر التصميم الفاخر وصولاً إلى المقصورة، والتي تقدم مستويات هدوء مبهرة، مع تصميمين جديدين للداخلية وهما، أوبسيديان ايوس، المستوحى من تنوع الألوان الغني في الحمم البركانية، والعنبر الداكن، الذي يضفي بريقاً خفيفاً على المقصورة الداخلية، كما تأتي بتقنيات متقدمة مثل نظام صوتي فاخر مع 18 قناة واحدة لكل مكبر صوت ما يولد صوتاً بقوة 1,300 كيلوواط، كما تُتاح إمكانية الاتصال بشبكة الواي فاي، وتتوفر أحدث أنظمة الملاحة والترفيه، وتتمتع بنظام تنقية البيئة المصغرة الجديد MEPS.

وبفضل نظام تعليق الهيكل المستوي الجديد كلياً، فإن السيارة توفر أقصى قدر من الراحة والرفاهية للرُكاب والسائق، حيث يستخدم نظام التعليق الكاميرات لقراءة الطريق أمام السيارة وتهيئة نظام التعليق لأي تغييرات مرتقبة في سطح الطريق، وتطلب ابتكار وحدة تخميد القائم العرضي العلوي وحدها خمس سنوات من الاختبار في محطة المحاكاة وعلى الطرق، في حين نُقلت اثنتان من مجموعات تركيب نظام التعليق إلى الجهة الأمامية، ووضع المحرك خلف المحور الأمامي لتوزيع الوزن بالتساوي بين الجهتين.

الأمان والمُحرك

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة، مثل نظام تحذير وجود الحيوانات أو المشاة في الليل أو النهار، ونظام مساعدة السائق على الانتباه، ونظام من أربع كاميرات مع رؤية بانورامية، ورؤية شاملة ورؤية علوية، بالإضافة إلى التحكم الفعال في السرعة، ونظام التحذير من الاصطدام، وغيرهم.

في حين تستمد قوتها من محرك V12 سعة 6.75 لتر بقوة قدرها 563 حصان، وعزم أقصى يبلغ 850 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، وصمم المحرك ليعمل على وقود أوكتان 95، إنما يمكن استخدام أدنى درجة من وقود الأوكتان أي 91، وتبلغ صرفية الوقود في المدينة بين 21.9 و22.4 لتر/100 كم، وعلى الطرق بين 10.9 و11 لتر/100 كم، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 4.8 ثانية.

السعر

وفي الختام، نصل إلى نقطة السعر، حيث تتوفر رولزرويس جوست 2021 في المملكة عند الوكيل شركة محمد يوسف ناغي للسيارات بأسعار تبدأ من مليون و750 ألف ريال بدون الضريبة.