حمدوك يعين مديرا جديدا لشرطة السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأحد، قرارا بتعيين الفريق خالد مهدي إبراهيم، في منصب المدير العام للشرطة السودانية.

وشمل القرار تعيين فريق شرطة "حقوقي" الصادق علي إبراهيم نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً على جهاز الشرطة.



ويأتي ذلك، عقب تعيين مدير الشرطة الفريق عزالدين الشيخ، وزيرا للداخلية في التشكيل الحكومي الأخير.

وجاء القرار استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية التي تخول لرئيس الوزراء سلطة تعيين قيادات الشرطة في السودان.

ووجه حمدوك وزارات شؤون مجلس الوزراء والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والاصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرار.

واحتفظ 5 وزراء بمواقعهم في التشكيل الجديد للحكومة السودانية، وهم وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، والعدل نصرالدين عبدالباري، والشؤون الدينية نصر الدين مفرح، والري ياسر عباس، والتعليم العالي انتصار صغيرون.

وشهد التشكيل استحداث وزارات جديدة أهمها الاستثمار والبترول، بالإضافة لفصل الصناعة عن التجارة، فيما أعلن معتصم أحمد صالح، وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الجديدة بالسودان، الاعتذار عن تولي المنصب.