9 نصائح هامة تحافظ على إطارات سيارتك وتطيل عمرها الافتراضي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من أهم الأجزاء اللازمة لحركة السيارة، كما أنها تعد من أبرز وسائل الأمان التي تحافظ على سلامة الركاب والسيارة.

وفي حال تعرض الإطارات للتلف فإنها قد تسبب في حوادث السير، لذلك نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة للحفاظ على الإطارات من التلف، وهي كما يلي.

– فحص ضغط الهواء في إطار السيارة مرة كل أسبوع إن كنت تتحرك بسيارتك كثيرا، مع اتباع تعليمات كتيب التشغيل أو اللاصقة الموجودة في باب السائق، بشأن الضغط المناسب للسيارة.

– الكشف المنتظم على سلامة الإطارات وعمرها الافتراضي مرة كل 4 أشهر، من حيث الثقوب، والتشققات، والانتفاخات، والتمزق، وغيرها.

– فحص العمر الافتراضي للإطار من خلال النقشة للتأكد من صلاحيته للسير، كما يجب ألا يقل عمق نقش الإطار عن 1.6 مم، وإذا قل عن هذا العمق فيجب تغيير الإطار.

– ضبط زوايا العجلات في حال الشعور باهتزازات أو انحراف مفاجئ للمركبة أثناء السير.

– عدم تحميل السيارة بأوزان ثقيلة تزيد عن الحد الأقصى المحدد للسيارة والإطار، حتى لا تتعرض لخطر الانفجار أثناء السير.

– تغيير أو تدوير أماكن الإطارات للسيارة كل 10 آلاف كيلومتر تقريباً، وهذا لإطالة العمر الافتراضي لإطارات السيارة، مع مراعاة تماثل الإطارات الأربعة.

– عدم الضغط المتكرر على دواسة المكابح خاصة بشكل مفاجيء وقوي، لأنه يؤدي إلى احتكاك الإطارات بالأرض بقوة، وهو ما يسرع من تلف الإطارات.

– الصيانة الدورية لممتص الصدمات وأذرعة التوجية، لأن لهم تأثير ضار على الإطارات حال تلفهم.

– تجنب اصطدام الإطارات أثناء القيادة بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، حتى لا تتعرض لخطر الانفجار أو التهتك والتلف.