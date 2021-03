رولزرويس كولينان 2021 تحصل على ألوان جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعد رولزرويس كولينان واحدة من أبرز سيارات الاس يو في حالياً في الأسواق، وها هي صانعة السيارات الفاخرة تعمل على زيادة تخصيصها، حيث حصلت على خيارات طلاء تشتمل على ثمانية ألوان جديدة.

سيتم طرح نصف خيارات الطلاء الجديدة فقط حالياً، على أن يتوفر النصف الثاني في المستقبل القريب، في حين أن الأربعة ألوان الأولى هي الأحمر اللامع، وأزرق باراديسو، ورُمادي سيلبي، والزيتوني الغامق، على أن يتبعها أزرق بياكوك، والأخضر اللامع، وأصفر فورجي، والبرقوقي.

وفقاً لرولزرويس فإن خيارات الطلاء هذه كانت جزءً من التشكيلة لكن لم يتم تقديمها لعامة الناس، ويقول ويل فيتر، مدير منتجات رولزرويس أمريكا، أنهم أرادوا أن يمنحوا العملاء فرصة لرؤية الألوان لذا ستشق أربعة طرازات بالأربعة ألوان طريقها لأن تُعرض بأمريكا لمعرفة آرائهم.

وفي الختام، حتى الآن، لا يوجد معلومات عن سعر هذه الخيارات الخاصة، لكن بالطبع بالنسبة للمشترين الذين دفعو ما يقرب من 330 ألف دولار (1,237 ريال) لشراء السيارة فلن يتسبب ذلك في مشكلة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin