تعرف على خطوات تنظيف حساس عادم السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر حساس العادم “الأكسجين” من أهم الحساسات التي تؤثر على عمل السيارة بشكل عـام، لأنه الجزء المسؤول عن تحديد كمية الوقود المناسبة لعملية الاحتراق داخل المحرك.

حيث يعمل حساس العادم على إمداد حاسوب السيارة بنسبة الأوكسحين الخارجة من عملية الاحتراق في المحرك، وعلى أساس هذه المعلومات يحدد الحاسوب إذا ما كان الاحتراق كان جيد أو غير جيد، ومما إذا كان يستوجب إعادة ضبط نسب الوقود والهواء اللازم ضخه داخل غرفة الاحتراق في المحرك.

وفي حال تلف هذا الحساس الهام فإنه عمل الحاسوب يصيبه الخلل، ويتسبب في زيادة ضخ الوقود للمحرك وزيادة استهلاكه، كما يزيد من نسبة انبعاثات الغاز الملوثة للبيئة.

وعلى الرغم من أهميته الكبيرة فإن كثير من قائدي السيارات لا يقومون بتنظيفه والعناية به، ولا يدرون أهمية المحافظة عليه، لذا نقدم لكم اليوم طريقة تنظيف حساس العادم في المنزل بأبسط طريقة ممكنة، وهي كالتالي.

– تأمين الأجزاء الظاهرة من جسمك خاصة اليدين والعينين، حيث يفضل وضع قفازات في اليدين، ونظارات لحماية عينيك من البنزين.

– أوقف تشغيل المحرك، وانتظر إلى أن تبرد السيارة، ثم قم بفصل الأصبع السالب من البطارية قبل البدء بالتنظيف.

– قم برفع السيارة عن الأرض قدر المستطاع بعد تثبيتها جيداً، ثم حدد مكان الحساس، حيث يتواجد في الناحية الأمامية أو في الناحية الخلفية للسيارة، ولنزع الحساس عليك رشه بالقليل من الزيت كي تتمكن من إزالته بسهولة.

– ثم ضع الحساس بعد فكه في وعاء يتضمن كمية جيدة من البنزين مع تغطيته بشكل كلي، ثم قم بغلق الوعاء بإحكام، ثم قم برج الوعاء لمدة تتراوح بين الـ 10 دقائق والـ 15 دقيقة.

– بعد ذلك قم بترك الحساس في البنزين لليوم التالي، ثم عاود عملية رج الوعاء مرة أخرى، حتى يتم تنظيف الحساس جيداً.

– ثم قم بتجفيف الحساس بعد ذلك جيداً، ثم أعد تركيبه في موضعه، ثم أعد تركيب طرف البطارية، وقم بتشغيل السيارة.