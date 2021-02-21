ما هي خدمة التأجير طويل الأمد من يلو؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهي تسعى دائماً لتحقيق رضا عملائها التام عبر مجموعة خدماتها المقدمة داخل المملكة، وبجانب حرصها على راحة العميل فهي أيضاً تسعى لتوفير كافة المعلومات والتي من شأنها أن تسهل من عملية التأجير، ونستعرض اليوم خدمة يلو المميزة لإيجار السيارات طويل الأمد.

فإذا كنت تفضل دائمًا قيادة سيارة جديدة دون الانشغال بأمور الصيانة وغيرها، فإن خدمة التأجير طويل الأجل هي حتما خيارك الأمثل، ما عليك الا ان تختار سيارة احلامك والمدة التي تناسبك وستكون رسوم الخدمة الشهرية ثابتة وميسرة وبدون أي تكاليف إضافية.

حيث تتيح يلو خدمة تأجير السيارة لفترة زمنيّة محددة يتم الاتفاق عليها، مقابل رسوم ثابتة وتكون مقدمًا عبارة عن دفعة أوليّة، ثم يليها دُفعات شهرية طوال مدة العقد، وهذه الخدمة مُقدّمة على ثلاث فترات مختلفة شاملة جميع الإمتيازات، الفترات هي سنة واحدة، سنتين، أو ثلاث سنوات.

هذا بالإضافة إلى الحصول على الخدمات المميزة التي توفرها يلو لعملائها والتي تشمل:

حرية اختيار نوع السيارة من ضمن أسطول كبير ومتنوع من أحدث السيارات.

يحق للعميل صيانة مجانية طوال فترة العقد، بالإضافة إلى الحصول على سيارة بديلة في حالة الحوادث أو الصيانة.

دفعات شهرية ميسرة وثابتة طوال فترة العقد.

خدمة عملاء على مدار الساعة.

الاستفادة من مميزات اكتساب النقاط في عضويات يلو أميالي.

ويمكنك الان الحجز بسهولة عبر :

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: ا920002909

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