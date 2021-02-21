قتلى وجرحى في تفجيرين منفصلين بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخصان وأصيب تسعة آخرون، الأحد، جراء تفجيرين منفصلين في العاصمة الصومالية مقديشو وفق إعلام محلي.

ونجا مسؤول محلي يدعى أحمد عدي، بمديرية ياخشيد جنوبي شرقي محافظة بنادر من تفجير لغم أرضي استهدف سيارته.

كما أسفر الهجوم عن مصرع اثنين من حراسه وإصابة خمسة مدنيين آخرين أثناء عبورهم المنطقة وقت التفجير، بحسب شهود عيان.

وفي هجوم آخر، استهدف انفجار بلغم أرضي عربة يستقلها عناصر من رجال الشرطة الصومالية في مديرية هدن وسط مقديشو .

وأسفر التفجير عن 4 إصابات من المدنيين ونجاة عناصر الشرطة من الهجوم .

ولم تتبنى أي جهة مسؤولية الهجومين إلا أن تلك وسائل الإعلام حملت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، المسؤولية.

واعتادت الحركة الإرهابية على شن الهجمات ضد المسؤولين ورجال الشرطة التي غالبا ما يتضرر بها المدنيون، ولم تعلق السلطات الأمنية على الهجومين حتى الآن .

وتتزايد الهجمات الإرهابية في العاصمة مقديشو في ظل اختناق سياسي قاتم بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو وبين المعارضة، حيث تطورت إلى استخدام فرماجو العنف والسلاح يوم الجمعة الماضي ضد دعوات المعارضة للتظاهر السلمي.