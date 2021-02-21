"أداسي" الإماراتية تكشف عن 3 منتجات جديدة في آيدكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت "أداسي"، الشركة المتخصصة في الأنظمة والخدمات المستقلة، الأحد، عن مركبة روبوتية مسلحة ومركبتين أرضيتين جديدتين بغير سائق، في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2021.

وتعاونت أداسي مع نمر، شركتها الشقيقة ضمن مجموعة إيدج، على تحويل آلية عجبان 440A المدرعة المأهولة ذات الأربع أبواب إلى نظام ذاتي بغير سائق يدعى مركبة عجبان الروبوتية المسلحة.

تقاوم المركبة نيران الأسلحة الخفيفة وقذائف المدفعية وانفجار الألغام والعبوات الناسفة، وتبلغ حمولتها 1200 كيلوجرام وتدار عبر محطة تحكم أرضية مع مدى اتصالات طوله 12 كيلومترا وقدرة على الاستمرار مدتها 8 ساعات.

كما يمكنها السير بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة لدعم القوات المسلحة بقوة نارية أكبر إلى جانب الحد من الخطر المحدق بأرواح الجنود.







وأطلقت أداسي اليوم مركبات أرضية مصغرة وصغيرة بغير سائق، تدعى SCORPIO-M وSCORPIO-S على التوالي تعمل بطريقة التسلل ولها قدرة على صعود المنحدرات والسلالم بميل مقداره 40-45 درجة والاتصال بمحطة التحكم الذاتي ضمن نطاق يصل إلى 3 كيلومترات.

تمتاز SCORPIO-M بخفة الوزن وقابلية النقل، مع القدرة على نقل حمولة تصل إلى 10 كيلوجرامات والاستمرار بالعمل لمدة ساعتين.

بينما تستطيع SCORPIO-S نقل حمولة تصل إلى 100 كيلوجرام والاستمرار بالعمل لمدة 6 ساعات، بالإضافة إلى دعم ذراع روبوتي قابل للتمدد بطول 1 متر ومزود بمحطة سلاح مبتكرة وخفيفة الوزن للتحكم عن بعد.

وصممت المركبتين لكي تدعم انتشار القوات الخاصة، إذ تقوم المصغرة بعمليات الاستخبارات والرصد وتحديد الهدف والاستطلاع في البيئات الحضرية الداخلية والخارجية، وتستخدم الصغيرة في العمليات التكتيكية المزدوجة بالليل والنهار.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة إيدج "تتطور سوق المركبات الأرضية بغير سائق بسرعة، في ظل مستويات جديدة من التحكم الذاتي التي تتيح فرصا أكبر لدعم المزيد من المهمات المعقدة"

وأكد على أن الأتمتة أولوية استراتيجية بالنسبة لمجموعة إيدج، ويعد إطلاق أداسي لثلاثة أنظمة مستقلة- بالتعاون الإضافي مع نمر- دليلا على تركيزنا وقدراتنا ومثابرتنا الجماعية".

من جانبه قال علي اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي "تفخر أداسي بالكشف عن 3 منتجات جديدة في آيدكس 2021- مركبة عجبان 440A الروبوتية المسلحة بالتعاون مع شركتنا الشقيقة نمر، وSCORPIO-M وSCORPIO-S اللتين تضيفان ميزة تكتيكية ومرونة عملية في بيئات القتال، مع حماية أرواح الجنود كهدف أساسي باستعمال تقنيات التحكم الذاتي".

وأضاف أن ما تشهده الأنظمة المستقلة من تطورات كثيرة دليل على أن القطاع منفتح على الإمكانات المتنامية لهذه المنصات وما يتيحه التحكم الذاتي من فوائد جمة للقوات المسلحة.

يذكر أن أداسي جزء من قطاع المنصات والأنظمة في مجموعة إيدج، شركة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع.