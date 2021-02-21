لاعب جولف محترف يفوز بثالث سيارة جينيسيس في 4 أشهر!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمكن لاعب الجولف المحترف تاي هون كيم يوم الخميس الماضي من إدخال الكرة في الحُفرة رقم 16 من الضربة الأولى، ليفوز بسيارة جينيسيس G80 نظير ذلك.

يظهر كيم في الفيديو هادئاً بعد هذا النصر، وذلك بالرغم من أن الحُفرة كانت بعيدة بـ 152 متر، لكن هذه هي ردود فعل اللاعبين الموهوبين عند القيام بإنجازات هائلة مثل هذه.

يُذكر أنه حصل في وقت سابق من هذا العام على سيارة جينيسيس GV80 بعد فوزه ببطولة Genesis Open في الجولة الكورية في أكتوبر، كما حصل أيضاً على سيارة جينيسيس GV70 لقيادته ترتيب الاستحقاق في الجولة الكورية في عام 2020.

من جانبه، قال كيم أنه أعطى أول سيارتين لوالديه، وبالطبع من غير العادل أن نصفه بالمحظوظ، وذلك لأنه يقدم أداءً مذهلاً في جميع البطولات التي يُشارك فيها، في حين أن هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي تُشارك فيها جينيسيس مع PGA Tour لرعاية بطولة Invitational للجولف.