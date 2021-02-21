تعرف على مواصفات الجيل الجديد من رينو Captur

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة رينو النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها Captur، التي تنتمي لفئة موديلات SUV الصغيرة.

وأوضحت رينو الفرنسية أن سيارة الجيل الثاني تأتي بطول 4.23 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.63 متر. وتتميز السيارة الجديدة من خلال كشافات LED الأمامية والمصابيح الخلفية على شكل حرف C.



وينعكس الطابع الوعر للسيارة من خلال مكونات الحماية البلاستيكية على المقدمة والمؤخرة والرفارف، وقضبان السقف، مع فتحات التهوية بتصميمها الجديد، والسقف المنساب للخلف بشدة.

ويشتمل برنامج دفع السيارة على محركات بنزين وديزل ونسخة الدفع الهجين Plug-in، وخط التجهيزات الرياضي R.S. Line. وتتوفر السيارة في برنامج موسع من ألوان الطلاء، والذي يضم 90 لونا.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت شركة رينو لإنتاج السيارات عن أكبر خسائرها السنوية المسجلة فيما تواصل القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا تدمير مبيعات السيارات في أوروبا التي تعد سوقها الرئيسي.

وتحدثت الشركة الفرنسية عن إجمالي خسارة بلغ 8 مليارات يورو (9.7 مليار دولار) لعام 2020 وهي أسوأ من العجز بقيمة 7.85 مليار يورو التي توقعها المحللون. وجاء أغلب الضرر خلال النصف الأول عندما عرقلت الإغلاقات عمليات شحن السيارات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الرئيس التنفيذي لوكا دي ميو في بيان "إن من المتوقع أن يكون 2021 صعبة بالوضع في الاعتبار الغموض المتعلق بالأزمة الصحية وكذلك نقص توريدات المكونات الإلكترونية.. والأولوية هي الربحية وتدفق الاموال ".

غير أن رينو قالت إن الإعمال تحسنت بشكل كبير خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي عندما جرى تحقيق هامش تشغيلي بنسبة 3.5% وتدفق نقدي حر تشغيلي إيجابي للسيارات.