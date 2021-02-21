ستروين تطلق C3 Aircross الجديدة.. أول SUV في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة ستروين الفرنسية لإطلاق سيارتها C3 Aircross الجديدة في الأسواق خلال يونيو/حزيران المقبل، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة C3 Aircross الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات SUV الصغيرة، تخطف الأنظار إليها من الخارج من خلال كشافات LED القياسية، بينما تتألق المقصورة الداخلية بمقاعد وثيرة للغاية وقمرة قيادة تشتمل على شاشة لمسية قياس 9 بوصة لنظام الملتيميديا.



وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة C3 Aircross الجديدة باقة من محركات البنزين والديزل، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 81 كيلوواط/110 حصان إلى 96 كيلوواط/131 حصانا.

ولم تكشف ستروين بعد عن معدلات أداء أو قيم استهلاك أو أسعار السيارة C3 Aircross الجديدة.

وشركة ستروين من بين مجموعة "بي.إس.إيه" الفرنسية، التي تنتج سيارات بيجو وأوبل إلى جانب سيتروين.

ومطلع العام الجاري، وافق مساهمو مجموعة "بي.إس.إيه" الفرنسية، ومساهمو مجموعة فيات-كرايسلر الإيطالية-الأمريكية لصناعة السيارات على صفقة اندماج المجموعتين.

وقالت المجموعتان إن المساهمين وافقوا خلال الاجتماعات التي تمت عبر شبكة الانترنت بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد على الاندماج المقترح بأغلبية كاسحة من المساهمين.

ومن المنتظر أن تكون المجموعة الجديدة التي ستحمل اسم ستيلانتيس رابع أكبر منتج سيارات في العالم.

من ناحيته قال جون إلكان رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر أوتوموبيلز بعد تصويت المساهمين إن مجموعة "ستيلانتيس ستكون واحدة من مصنعي السيارات الرئيسيين في العالم".

وأضاف أنه من المهم أن يكون للكيان الجديد الحجم والموارد والتنوع والمعرفة التقنية "لكي ينجح في اقتناص الفرص في أي مجال جديد".

ومن المقرر احتفاظ المجموعة الجديدة بالعلامات التجارية التي تنتجها المجموعتان الآن، ومنها جيب وأوبل وبيجو وستروين وألفاروميو وفيات ولانشيا ودودج وكرايسلر.

كانت شركتا "بي اس ايه" وفيات-كرايسلر قد قررتا الاندماج في ديسمبر/كانون أول 2019. ووفقا لمعلومات أولية، يجب إتمام الصفقة بحلول نهاية مارس/ آذار المقبل على أقصى تقدير.

وقبل جائحة كورونا، بلغت مبيعات فيات كرايسلر وبي اس ايه نحو 8.7 مليون سيارة سنويا، وبلغ حجم تعاملاتهما 170 مليار يورو (209 مليار دولار).

كانت شركات فولكسفاجن الألمانية وتويوتا اليابانية ورينو-نيسان الفرنسية اليابانية هي أكبر ثلاث مجموعات لصناعة السيارات في العالم بنهاية 2019.