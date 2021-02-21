موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أفخم جاجوار و"وضع الكلب" من تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

في تاريخ صناعة السيارات اعتمدت مجموعة قليلة من الموديلات على محرك HEMI الخارق، والذي يعد واحدا من أقوى المحركات الأمريكية على الإطلاق.

حُرمت عدة طرازات من السيارات من الطرح بالأسواق في اللحظة الأخيرة لعدة أسباب بينها إفلاس الشركة المصنعة.

عادة ما يمتلك نجوم هوليوود أسطولا من السيارات الفارهة، وهو ما ينطبق على النجم رايان راينولدز ولكن بمعايير مختلفة وغريبة بعض الشيء.

طرحت شركة جاجوار طرازها الفاخر I-Pace لدعم أسطولها من السيارات الكهربائية فئة "كروس أوفر" الفخمة في عام 2021.

نشرت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، تدوينة تطلب خلالها من المستخدمين نشر صور لحيواناتهم الأليفة مع "وضع الكلب" في السيارة.