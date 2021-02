فولكس واجن تريد فصل علامة بورش عنها لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك شركة فولكس واجن خططاً طموحة لاقتحام سوق السيارات الكهربائية حيث تسعى لأن تُصبح الأكثر بيعاً في العالم بحلول عام 2025 متفوقة على تيسلا، لكن بالتأكيد تحتاج الشركة إلى الأموال لتطوير التقنيات الجديدة، ويبدو أن الشركة وجدت طريقة لذلك.

وفقاً لبلومبيرج، فإن فولكس واجن تبحث في إمكانية طرح بورش للاكتتاب العام وذلك في خطوة لتحسين تقييم الشركة، ويُذكر أن الكثير من صانعات السيارات البارزون أخذوا هذه الخطوة بالفعل، ومن بينهم شركة أستون مارتن، وفي عام 2015 تم طرح فيراري للاكتتاب العام.

تُظهر التحاليل إلى أن بورش يُمكن أن تصل قيمتها إلى حوالي 110 مليار يورو (500 مليار ريال)، وهذا أكثر من القيمة السوقية لشركة فولكس واجن والتي تبلغ حوالي 90 مليار يورو (409 مليار ريال).

تُشير المصادر إلى أنه إذا حدث ذلك، فستحتفظ المجموعة بأغلبية الأسهم، ويُمكن لهذه الخطوة أن تُسرع هدف رئيس الشركة المتمثل في رفع قيمة الشركة إلى 200 مليار يورو (909 مليار ريال).

