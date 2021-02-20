تيسلا تعلن تخفيض أسعار سيارتيها موديل 3 و Y

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تيسلا عن تخفيضات لأسعار الفئات القياسية لموديل 3 وY بعد تدشين شيفروليه بولت 2022 الكهربائية بسعر أمريكي يبدأ من 31,995 دولار (120,000 ريال)، بانخفاض 5500 دولار عن الموديل السابق.

نبدأ بفئة المدى القياسي بالدفع الخلفي لموديل 3، والتي انخفض سعرها بألف دولار إلى 37,000 دولار (138,000) ريال، بينما انخفض سعر نفس الفئة لموديل Y بـ 2000 دولار إلى 40,000 دولار (150,000) ريال.

بالنسبة لأسعار فئات المدى الطويل بالدفع الكلي ومحركين كهربائيين فتظل أسعارها كما هي لموديل 3 بـ 47,000 دولار (176,000 ريال) وموديل Y بـ 50,000 دولار – 187,000 ريال.

ولكن بينما انخفضت أسعار الفئات القياسية، قررت تيسلا رفع سعر فئات “بيرفورمانس” الأعلى في المجال بحوالي 1000 دولار إلى 56,000 دولار (209,000 ريال) لموديل 3، و61,000 دولار (228,000 ريال) لموديل Y.