بورش تكشف عن ساعة يد فاخرة حصرية لملاك 911 GT3 الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بورش عن ساعة يد فاخرة جديدة حصرية لملاك سيارة 911 GT3 موديل 2022.. وهو ما يظهر في اسم الساعة “كرونوجراف 911 GT3”.

وتتميز ساعة اليد بغطاء تيتانيوم وعدة ألوان مختلفة، مع خلفية سوداء أنيقة واستخدام نفس جلود السيارة لصنع سوار الساعة مع نفس التخييط والتطريز.

وستتوفر الساعة في البداية في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة مع انطلاقها في الأسواق العالمية الأخرى لاحقاً بخيارات جمالية متعددة.

وسيبدأ سعرها من 8,500 دولار، ما يعادل 36,000 ريال قبل الضرائب، وهو ثمن بسيط في الغالب لمشتري سيارات 911 GT3 الجديدة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin