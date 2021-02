ميتسوبيشي لانسر 2023 التي لن تصنع تظهر بتصميم تخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لسنوات عديدة، حصدت ميتسوبيشي لانسر شعبية كبيرة، لكن مع انخفاض الطلب عليها، قررت الشركة وقف إنتاجها، وانتشرت بعد ذلك شائعات عديدة عن عودة إنتاجها مرة أخرى، لكن يبدو أن ذلك لن يحدث، وها هم المصمم Enoch Gonzales ما كانت ستبدو عليه لانسر 2023 إذا تم تطويرها.

صمم Gonzales جيلاً جديداً من لانسر منذ حوالي خمس سنوات، ويشترك التصميم الجديد بعض القواسم المشتركة مع التصميم القديم، لكن مع بعض التعديلات المهمة التي تجعله أكثر حداثة.

وواحدة من أبرز هذه التعديلات هي الواجهة الأمامية التي تحصل على مصابيح ليد حادة نهارية، وزخارف فضية تحيط بالشبك الأمامي، لتبدو مختلفة تماماً عن شبك طرازات ميتسوبيشي الحالية.

من الجانب، تحصل السيارة على تجعد بارز يمتد من العجلات الأمامية إلى الباب الخلفي، مع مرايا جانبية على الأبواب، مما يجعل تصميمها مثيراً للفضول ومشابهاً لميتسوبيشي أوتلاندر الجديدة واكليبس كروس المحدثة.

وفي الختام، تشترك الواجهة الخلفية بعض سمات التصميم مع لكزس IS 2021، ولا سيما مع المصابيح الخلفية ليد وشريط الإضاءة كامل العرض، مع مشتت هواء خلفي واضح مثل سيارة لكزس.

