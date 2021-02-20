أشهر 9 سيارات ينبض بداخلها محرك HEMI الخارق.. تقنية القوة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في تاريخ صناعة السيارات اعتمدت مجموعة قليلة من الموديلات على محرك HEMI الخارق، والذي يعد واحدا من أقوى المحركات الأمريكية على الإطلاق.

ويعود أصل تسمية HEMI إلى المصطلح الإنجليزي "hemispherical" والذي يعني "نصفا كرويا"، وقد ارتبط هذا المصطلح بنوعية من المحركات أدخلت لأول مرة إلى عالم السيارات في بداية القرن الماضي عن طريق سيارات السباق، ومن ثم بدأت في الظهور بالسيارات التجارية على يد كرايسلر في بداية الخمسينيات.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبرز السيارات التي طرحت بمحركات HEMI الخارقة من مختلف الماركات الأمريكية عبر التاريخ.



وبدأ الموقع القائمة بنسخة عام 1955 الكلاسيكية من طراز كرايسلر 300، التي طرحت بمحرك HEMI V8 ينتج قوة 300 حصان بعزم دوران 345 لفة/قدم.





وضمت القائمة سيارة دودج تشارجر "دايتونا" التي طرحت بمحرك HEMI فائق الأداء عام 1969، بسعة 7 لترات وقوة 435 حصانا.





ومن دودج أيضا جاء طراز "تشالنجر" نسخة عام 1971، بمحرك HEMI فئة v8 بسعة 7 لترات وقوة 426 حصانا.





وطراز دودج Dart 413 Max Wedge موديل عام 1962، الذي طرح بمحرك HEMI V8 ينتج قوة 420 حصانا بعزم دوران 470 لفة/قدم وسعة 6.8 لتر.





وأيضاطراز تشارجر موديل عام 1966، الذي توفر بمحرك V8 بسعة 6.3 لتر ينتج قوة 325 حصانا.





ومن دودج أيضا، جاء طراز "هيلكات" موديل 2015، العامل بنسخة خارقة من محركات HEMI بسعة 6.2 لتر ينتج قوة 707 أحصنة بعزم دوران 650 لفة/قدم.





وكذلك، طراز دودج Challenger Drag Pak موديل عام 2016، الذي يعتبر من أقوى السيارات التي طرحت بمحرك HEMI، فئة V8 سعة 7 لترات.





من بعده جاء ضمن القائمة طراز 392 ScatPack Shaker موديل عام 2016 الذي توفر بمحرك HEMI، فئة V8 ينتج قوة 484 حصانا بسعة 6.4 لتر.





وضمت القائمة طراز Plymouth Roadrunner موديل 1970، الذي يعتبر من أقوى السيارات الأمريكية التي طرحت بمحركات HEMI، وينتج قوة 335 حصانا بعزم دوران 425 لفة/قدم.



