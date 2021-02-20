الإفلاس وأسباب أخرى.. سيارات حرمت من الطرح بالأسواق في اللحظة الأخيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حُرمت عدة طرازات من السيارات من الطرح بالأسواق في اللحظة الأخيرة لعدة أسباب بينها إفلاس الشركة المصنعة.

وضم موقع "أوتو كار" المتخصص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز الطرازات التي تراجعت شركاتها عن طرحها بالأسواق في اللحظات الأخيرة، لأسباب بينها إفلاس الشركة أو تقلبات السوق أو تراجع نسب الإقبال على نوع السيارة.

ومن حقبة أربعينيات القرن الماضي، ذكر الموقع ضمن قائمته طراز Soybean الكلاسيكي موديل عام 1941.







وفي حقبة الخمسينيات، تكرر الأمر نفسه مع طراز بورش Studebaker Type 542 موديل عام 1952.





ثم في حقبة الستينيات من القرن الماضي، تم إلغاء طرح طراز مرسيدس بنز 600 موديل عام 1960.





ومن حقبة السبعينيات، ضمت القائمة عدة موديلات تعرضت للظرف نفسه، مثل طراز فولكسفاجن "باسات GTI" موديل عام 1977.





ومن حقبة الثمانينيات، ضمت القائمة طراز Mid4 الذي كان مقررا أن تطرحه نيسان اليابانية غير أنها تراجعت عن ذلك في عام 1985.





وهناك أيضا طراز بي إم دبليو 767Il الذي تراجعت شركته الألمانية عن طرحه خلال حقبة الثمانينيات وتحديدا عام 1987.





وفي التسعينيات، حرم طراز بي إم دبليو M8 من الطرح في اللحظة الأخيرة، رغم التنبؤ له بنجاح باهر.





وفي عام 2014، تكرر الأمر مع النسخة الكهربائية الهجينة من طراز فولكسفاجن الرياضي R8 والذي كان ضمن الفئة الكهربائية المتميزة E-TRON.



