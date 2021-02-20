اخبار السيارات

عروض مميزة على صيانة سيارات انفينيتي السعودية

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات بالمملكة العربية ، حيث تقدم شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة عروض الصيانة على طرازات انفينيتي.

مميزات صيانة انفينيتي:

  • عُمال مدربين ومعتمدين من المصنع.
  • قطع الغيار معتمدة من المصنع.
  • المواد المستخدمة ذات جودة عالية.
  • أسعار قطع الغيار وأجور يد منافسة.

تفاصيل العرض:

  • خصم بنسبة 30% على أجور اليد وقطع الغيار لجميع الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية والصيانة الدورية والسريعة وأعمال السمكرة والدهان.
  • فحص مجاني لـ 27 نقطة بالسيارة (أسفل السيارة، والمحرك وأنظمته وأنظمة الكهرباء)
  • تعقيم وغسل السيارة مجاناً
  • العرض ساري من 1 فبراير وحتى 31 مارس 2021
  • تُطبق الشروط والأحكام

فروع صيانة انفينيتي:

  • فرع الرياض: شارع خريص
  • فرع جدة: النعيم، شارع المدينة المنورة
  • فرع الخُبر: العقربية، شارع اليرموك، بجانب الراشد مول

للاستفادة بالعرض يُمكنك الحجز عبر إحدى الطرق التالية:

  • الموقع الإلكتروني: اضغط هنا
  • الواتساب: 0532440202
  • الاتصال على الرقم المجاني: 8002442020

   

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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