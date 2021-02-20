عروض مميزة على صيانة سيارات انفينيتي السعودية

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة عروض الصيانة على طرازات انفينيتي.
مميزات صيانة انفينيتي:
- عُمال مدربين ومعتمدين من المصنع.
- قطع الغيار معتمدة من المصنع.
- المواد المستخدمة ذات جودة عالية.
- أسعار قطع الغيار وأجور يد منافسة.
تفاصيل العرض:
- خصم بنسبة 30% على أجور اليد وقطع الغيار لجميع الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية والصيانة الدورية والسريعة وأعمال السمكرة والدهان.
- فحص مجاني لـ 27 نقطة بالسيارة (أسفل السيارة، والمحرك وأنظمته وأنظمة الكهرباء)
- تعقيم وغسل السيارة مجاناً
- العرض ساري من 1 فبراير وحتى 31 مارس 2021
- تُطبق الشروط والأحكام
فروع صيانة انفينيتي:
- فرع الرياض: شارع خريص
- فرع جدة: النعيم، شارع المدينة المنورة
- فرع الخُبر: العقربية، شارع اليرموك، بجانب الراشد مول
للاستفادة بالعرض يُمكنك الحجز عبر إحدى الطرق التالية:
- الموقع الإلكتروني: اضغط هنا
- الواتساب: 0532440202
- الاتصال على الرقم المجاني: 8002442020
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