عروض مميزة على صيانة سيارات انفينيتي السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة عروض الصيانة على طرازات انفينيتي.

مميزات صيانة انفينيتي:

عُمال مدربين ومعتمدين من المصنع.

قطع الغيار معتمدة من المصنع.

المواد المستخدمة ذات جودة عالية.

أسعار قطع الغيار وأجور يد منافسة.

تفاصيل العرض:

خصم بنسبة 30% على أجور اليد وقطع الغيار لجميع الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية والصيانة الدورية والسريعة وأعمال السمكرة والدهان.

فحص مجاني لـ 27 نقطة بالسيارة (أسفل السيارة، والمحرك وأنظمته وأنظمة الكهرباء)

تعقيم وغسل السيارة مجاناً

العرض ساري من 1 فبراير وحتى 31 مارس 2021

تُطبق الشروط والأحكام

فروع صيانة انفينيتي:

فرع الرياض: شارع خريص

فرع جدة: النعيم، شارع المدينة المنورة

فرع الخُبر: العقربية، شارع اليرموك، بجانب الراشد مول

للاستفادة بالعرض يُمكنك الحجز عبر إحدى الطرق التالية:

الموقع الإلكتروني: اضغط هنا

الواتساب: 0532440202

الاتصال على الرقم المجاني: 8002442020

