جيلي KX11 كروس أوفر الجديدة كلياً تظهر في صور رسمية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جيلي عن صور رسمية جديدة للكروس أوفر القادمة بالاسم الكودي المؤقت KX11 مع اقتراب التدشين لاحقاً هذا العام.

وتتمتع السيارة بتصميم جذاب يجمع بين شبك أمامي بارز محاط بمصابيح أمامية مسحوبة للوراء ومصابيح نهارية LED مدمجة فيها، مع جسد انسيابي وسقف مائل بهدوء وجناح خلفي أنيق.

وقد أكدت جيلي على استناد السيارة لمنصة CMA الجديدة المتطورة، والتي تدعم بوليستار 2 وفولفو XC40 وعدد من سيارات جيلي ولينك آند كو الأخرى.

ومن المتوقع إنتاج الموديل في الربع الثالث من العام بمحرك 4 سلندر تيربو 2.0 لتر بقوة 238 حصان وعزم 350 نيوتن متر، كما قد نرى نسخة هجينة بالقابس بمحرك 1.5 لتر 3 سلندر تيربو ومحرك كهربائي بقوة إجمالية 258 حصان وعزم دوران 415 نيوتن متر.