شاهد لكزس IS تتحول إلى سيارة خاصة للألعاب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار فيروس كورونا وارتفاع شعبية منصات الألعاب يوماً بعد يوم، قررت لكزس الاستفادة من الشعبية المتزايدة لمنصة تويتش، لتتعاون معها لتطوير سيارة ألعاب تحمل اسم جيمرز IS.

يجدر بالذكر أنها سيارة بالحجم الكامل تستند إلى لكزس IS 350 اف سبورت، وهي مجهزة بالكامل للعب بداخلها، وذلك بمساعدة 554,000 من مستخدمي المنصة الذين صوتوا على التعديلات التي أجريت على السيارة، كما تعاونت الشركة مع خُبراء التصنيع في SCPS لبنائها.

اختار 48% من المشاركين في التصويت غلاف الفينيل المخصص للتصميم الخارجي، بينما صوت أكثر من 55% لتصميم نيون طوكيو الداخلي، والذي يتميز بجماليات فن البوب الياباني، في حين يحتل جهاز الكمبيوتر المخصص للألعاب مكاناً مركزياً مع وحدة معالجة مركزية MSI Gaming GeForce GPU + AMD، كما يتم تسليط الضوء عليه بواسطة مصابيح RGB LED القابلة للبرمجة.

كما يوجد أيضاً ليزر RGB مؤتمت يعمل على تعزيز جو الخيال العلمي، وقد تطلب تعديل السيارة خبرة وعمل ما لا يقل عن 20 خبيراً من فريق SCPS، وشمل هؤلاء فنانين ومصممين ومهندسين كهربائيين وحرفيين ومنجدين وفنيي كمبيوتر وغيرهم.