6 سيارات يمتلكها نجم هوليوود "رايان راينولدز".. أسطول "غريب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عادة ما يمتلك نجوم هوليوود أسطولا من السيارات الفارهة، وهو ما ينطبق على النجم رايان راينولدز ولكن بمعايير مختلفة وغريبة بعض الشيء.

موقع "هوت كارز" جمع أبرز السيارات التي يقتنيها الفنان الكندي الشهير والتي وصفها بأنها غير تقليدية وتميل في غالبيتها للطاقة الكهربائية.

وضمن القائمة، جاء طراز تويوتا بيريوس، وهو من أشهر السيارات الكهربائية الهجينة، ويضم راينولدز نسخة 2011 من هذا الموديل لأسطول سياراته.







ومن نيسان، طراز كهربائي آخر هو LEAF الشهير وتحديدا نسخته الهاتشباك، موديل عام 2012.





ومن ماركة تسلا الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، جاء ضمن القائمة موديل S الكهربائي في نسخته العاملة بمحرك كهربائي بنطاق سير 412 ميلا.





وبعيدا عن السيارات الكهربائية، كشف الموقع عن أن راينولدز لم يغفل عن السيارات الفارهة ليضمها لأسطوله، ومنها طراز كاديلاك إسكيلاد الفخم موديل 2011.





وكذلك، طراز شيفروليه Equinox ضمن فئات SUV المتميزة، ويضم راينولد واحدة من أحدث النسخ المطروحة منه لأسطوله من السيارات.





من بعده، كشف الموقع عن السيارة الرياضية الخارقة التي يقتنيها رايان راينولدز ضمن أسطوله من السيارات، وتعد أبرز سيارات النجم الكندي على الإطلاق، وهي طراز لامبورجيني "أفينديتور رودستر Aventador Roadster " الرياضي الخارق.

والطراز موديل 2012 ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال أقل من 3 ثواني، وتصل سرعته القصوى لـ 217 ميلا في الساعة.



