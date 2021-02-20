جاجوار I-PACE.. مواصفات أفخم "كروس أوفر" في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة جاجوار طرازها الفاخر I-Pace لدعم أسطولها من السيارات الكهربائية فئة "كروس أوفر" الفخمة في عام 2021.

وقدم موقع "كار آند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه الكهربائي ونطاق سيره، وأبرز فئاته وتكلفته.

الجديد بنسخة 2021



عززت جاجوار من القدرات التقنية لطراز I-Pace، وهو الآن يدعم شبكة الجيل الرابع من الإنترنت، وتتوفر به كاميرا تكشف الزوايا المحيطة بالسيارة بزاوية 360 درجة.





الأسعار

ويتوفر من طراز جاجوار I-Pace ثلاث فئات مختلفة للبيع بالأسواق، الافتتاحية فئة S بتكلفة تبدأ من 71 ألف دولار، تليها فئة SE بتكلفة تبدأ من 78 ألف دولار، ثم فئة HSE بتكلفة تبدأ من 82 ألف دولار.

المحرك

ويعمل الطراز بمحركين كهربائيين ينتجان بشكل إجمالي قوة 394 حصانا، بعزم دوران 512 لفة/قدم، وبنطاق سير حتى 253 ميلا كحد أقصى لشحن البطارية.

ويمد محركات طراز I-Pace بالطاقة، بطاريات تضخ طاقة بمعدل 90 كليوات في الساعة وتتمتع بقدرة إعادة شحن سريعة يعاد بها شحن 80% من سعتها خلال 40 دقيقة.





التقنيات

ضمن الكماليات استعرض موقع "كار آند درايفر" القدرات التقنية لطراز جاجوار، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح ما بين 5.5 و 10.0 بوصة.

وتعمل السيارة بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام صوتي مكون من سماعات مكبرة تعمل بقوة 825 وات بحد أقصى.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار آند درايفر" عرضه لمواصفات وقدرات طراز جاجوار I-Pace الكهربائي بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.