تعرف على “ريما الجفالي” أول سائقة سعودية تنافس في بطولة فورمولا إي الدرعية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحدثت السائقة السعودية “ريما الجفّالي” أول سائقة سعودية تنافس في بطولة فورمولا إي الدرعية، عن فخرها باستضافة السعودية لأول سباق ليلي في تاريخ بطولة الـ “فورمولا إي”يومي 26 و27 فبراير الجاري.

وقالت في ذلك: “لم أعتقد في يوم أنني سأشارك كسائقة في هذا السباق وفي بلدي خاصة، حيث تعتبر أفضلية لنا كمتسابقين وفرصة رائعة للنجاح”، وعن مشاركتها الأولي في بطولة 2019 قالت: “كان ذلك يوم البداية لمسيرتي التنافسية وربما كان أبرز يوم فيها، ما حدث سأظل فخورة به لبقية حياتي.. كانت تلك المرة الأولى التي أتسابق فيها بسيارة كهربائية، كما كانت أول مشاركة لي في سباق دولي على أرض الوطن”.

وأضافت: “السعودية تصنع التاريخ في هذا السباق، لأنه يختلف كثيرًا عن سباقات النهار بحكم أن السباق في الليل له طابع حماسي أكثر، ورسالتي للجميع (لا تفوتوا عليكم فرصة مشاهدة سباق جميل وممتع)، مشيرة إلى أنها لم يسبق لها المشاركة في حلبة شوارع وعليها التكيّف على قيادة سيارة كهربائية في مضمار قريب جدًا من الجدران”.

وريم الجفالي هي سائقة راليات سعودية دخلت عالم سباق السيارات عام 2018 بعد أن كانت تعمل في مجال الخدمات المالية، كما أنها تعد أول سعودية تحصل على رخصة قيادة لسباقات السيارات، حيث شاركت في بطولة “فورمولا 4” في إنجلترا وبطولة “MRF” عام 2019 في الهند، وحصلت على المركزين الثاني والثالث في جولتي كأس “تي آر دي 86” الذي أقيم في حلبة “مرسى ياس” في أبو ظبي.