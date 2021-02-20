اخبار السيارات

المرور يوضح مخاطر السرعة الزائدة

0 نشر
هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حذرت الإدارة العامة للمرور السعودي قائدي السيارات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من السرعة الزائدة على الطرق لما لها من مخاطر.

وأوضح المرور السعودي أنه كلما زادت سرعة السيارة كلما كان تأثير قوة الاصطدام أعلى وأخطر، فالالتزام بالسرعة المحدّدة يمكنه أن يجنب الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات الناتجة عن وقوع الحوادث المرورية.

وبيّنت إدارة المرور في إنفوجراف توضيحي أن تأثير سرعة السيارة على قوة الاصطدام، يشمل ما يلي:

  • عدم تمكن السائق من اتخاذ الإجراء المناسب لتفادي الحادث.
  • صعوبة التحكم بالسيارة.
  • زيادة مقدار قوة الارتطام وجسامة التلف الناتج من الحادث.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا