المرور يوضح مخاطر السرعة الزائدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حذرت الإدارة العامة للمرور السعودي قائدي السيارات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من السرعة الزائدة على الطرق لما لها من مخاطر.

وأوضح المرور السعودي أنه كلما زادت سرعة السيارة كلما كان تأثير قوة الاصطدام أعلى وأخطر، فالالتزام بالسرعة المحدّدة يمكنه أن يجنب الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات الناتجة عن وقوع الحوادث المرورية.

وبيّنت إدارة المرور في إنفوجراف توضيحي أن تأثير سرعة السيارة على قوة الاصطدام، يشمل ما يلي: